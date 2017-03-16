В Уфе после ссоры с родителями пропала 16-летняя Анна Мадоныч
В Уфе пропала 16-летняя Анна Мадоныч, об этом сообщают волонтеры группы поиска пропавших людей в РБ.
В Уфе пропала 16-летняя Анна Мадоныч, об этом сообщают волонтеры группы поиска пропавших людей в РБ.
Они же призывают принять участие в расклейке объявлений о пропаже по ул. Зорге, Проспекту Октября.
Как стало известно ProUfu.ru, семья девушки недавно переехала в Уфу из Оренбургской области. Накануне Анна повздорила с родителями и ушла из дома, не появившись на занятиях в школе. По сообщениям очевидцев, в последний раз Анну видели в районе ул. Зорге.
— По пропавшей Анне Мадоныч будет проводиться расклейка и поиск сегодня, в районе ул. Зорге и Проспекта, а дальше по обстоятельствам. Начало в 17.30, встреча на ост. Фирма Мир в сторону Черниковки. При себе иметь
Приметы:
Рост 163 см., глаза серые, длинные волосы, шрам на правой лодыжке.
Одета в черное пальто с меховым капюшоном, синие джинсы и цветные кроссовки.
Просим всех, кто обладает