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14:03 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе после ссоры с родителями пропала 16-летняя Анна Мадоныч

В Уфе пропала 16-летняя Анна Мадоныч, об этом сообщают волонтеры группы поиска пропавших людей в РБ.

Они же призывают принять участие в расклейке объявлений о пропаже по ул. Зорге, Проспекту Октября.

Как стало известно ProUfu.ru, семья девушки недавно переехала в Уфу из Оренбургской области. Накануне Анна повздорила с родителями и ушла из дома, не появившись на занятиях в школе. По сообщениям очевидцев, в последний раз Анну видели в районе ул. Зорге.

— По пропавшей Анне Мадоныч будет проводиться расклейка и поиск сегодня, в районе ул. Зорге и Проспекта, а дальше по обстоятельствам. Начало в 17.30, встреча на ост. Фирма Мир в сторону Черниковки. При себе иметь клей-пва и скотч. Желающие помочь могут обращаться по телефонам, указанным в конце публикации и на ориентировках.

Приметы:

Рост 163 см., глаза серые, длинные волосы, шрам на правой лодыжке.

Одета в черное пальто с меховым капюшоном, синие джинсы и цветные кроссовки.

Просим всех, кто обладает какой-либо информацией о её местонахождении, обратиться по телефону: Полиция: 02 (для стационарных), 020 (для мобильных). Волонтеры: 89279698919 +79177949484.

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