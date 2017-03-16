Воронежец ударил знакомого кухонным ножом в грудь

Воронежец ударил 25-летнего товарища в грудь кухонным ножом в ночь на четверг, 16 марта. Конфликт произошел в общежитии на улице Латненская, сообщила пресс-служба управления МВД по региону. Молодого человека госпитализировали в областную клиническую больницу № 1.

По данным ведомства, 25-летний воронежец пришел в гости к 47-летнему хозяину комнаты в общежитии. Во время застолья мужчины поссорились, и старший товарищ ударил гостя ножом. Полицейских и медиков вызвали соседи по общежитию.

Силовики задержали 47-летнего воронежца и возбудили уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с использованием оружия (ч. 2 ст. 111 УК РФ), горожанину грозит до 10 лет лишения свободы. Подозреваемый находится в СИЗО.