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14:17 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Основателя екатеринбургского клуба «Храбр» отпустили на свободу

Под залог.

Источник: УралИнформБюро

Суд изменил меру пресечения основателю екатеринбургского клуба единоборств «Храбр» Никите Мальцеву, обвиняемому в покушении на мошенничество в крупном размере. Его отпустили под залог в 1 миллион рублей.

Как сообщили «Уралинформбюро» в Ленинском райсуде, решение было принято еще 6 марта. На следующий день деньги были перечислены, и Мальцева выпустили из-под стражи.

По версии следствия, в декабре 2016 года мужчине стало известно, что правоохранители изъяли техническое оборудование букмекерской конторы. Мальцев пообещал директору помочь вернуть технику, а также избавить его от дальнейших проверок. За услугу он запросил 1,2 миллиона рублей, при этом ничего не собирался предпринимать. Его задержали вечером 12 января 2017 года с поличным, когда представитель конторы передал Мальцеву 700 тысяч рублей.

Следует отметить, что его бойцы клуба «Храбр» участвовали в перестрелке в Цыганском поселке, которая произошла 3 сентября 2016 года. 16 вооруженных мужчин приехали к дому бизнесмена Олега Шишова, которому на помощь поспешили братья Дутовы. Во время разборок были застрелены два человека, еще семеро ранены.

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