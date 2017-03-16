В Волгограде взят под стражу депутат гордумы

Как сообщила РИАЦ пресс-секретарь облпрокуратуры Ольга Токарева, постановление Центрального суда Волгограда об отказе в продлении срока содержания под стражей Евгению Щуру отменено.

Депутат обвиняется в мошенничестве в сфере страхования, совершенном организованной группой в особо крупном размере (ч.4 ст. 159.5 УК РФ, ч. 4 ст. 159.5 УК РФ).

Как уже сообщал РИАЦ, депутаты Волгоградской гордумы Алексей Зверев и Евгений Щур, вместе с бывшими коллегами Евгением Глазковым и Федором Литвиненко, обвиняются в мошенничестве в сфере страхования, совершенном в особо крупном размере. 15 декабря прошлого года постановлением Центрального районного суда Волгограда депутаты были взяты под стражу. 7 марта нынешнего года тот же Центральный суд избрал в отношении Щура меру пресечения в виде домашнего ареста, освободив его из-под стражи в зале суда.

Прокуратура Центрального района Волгограда обжаловала это решение в апелляционном порядке. Волгоградский областной суд отменил постановление суда первой инстанции в отношении Щура, обвиняемый взят под стражу в зале суда. Депутат будет находиться под стражей до 27 апреля 2017 года.