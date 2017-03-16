В Волгограде взят под стражу депутат гордумы
Сегодня, по представлению прокуратуры, областной суд поместил под стражу депутата Волгоградской гордумы Евгения Щура.
Сегодня, по представлению прокуратуры, областной суд поместил под стражу депутата Волгоградской гордумы Евгения Щура.
Как сообщила РИАЦ
Депутат обвиняется в мошенничестве в сфере страхования, совершенном организованной группой в особо крупном размере (ч.4 ст. 159.5 УК РФ, ч. 4 ст. 159.5 УК РФ).
Как уже сообщал РИАЦ, депутаты Волгоградской гордумы Алексей Зверев и Евгений Щур, вместе с бывшими коллегами Евгением Глазковым и Федором Литвиненко, обвиняются в мошенничестве в сфере страхования, совершенном в особо крупном размере. 15 декабря прошлого года постановлением Центрального районного суда Волгограда депутаты были взяты под стражу. 7 марта нынешнего года тот же Центральный суд избрал в отношении Щура меру пресечения в виде домашнего ареста, освободив его
Прокуратура Центрального района Волгограда обжаловала это решение в апелляционном порядке. Волгоградский областной суд отменил постановление суда первой инстанции в отношении Щура, обвиняемый взят под стражу в зале суда. Депутат будет находиться под стражей до 27 апреля 2017 года.