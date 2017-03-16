Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
9-летняя дочь Абдулова посетила премьеру своего первого фильма
Семья Захарченко бежала из Москвы, бросив жилья на 500 миллионов
Дачные кооперативы в России будут упразднены
Спустя годы открывается правда о браке Даля и Нины Дорошиной
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото)
Истории семи известных мостов Санкт-Петербурга (фото)285 лет назад был издан Указ о наведении первого моста через Неву. Сейчас в Петербурге насчитывается 342 моста
Акушер-гинеколог: «Чем раньше вы станете мамой, тем лучше»
В Госдуме нашли замену материнскому капиталу
Появился новый вид афер с квартирами-студиями
Московские пятиэтажки снесут по упрощенной схеме
«Потопить в 30 милях от берега»: Трамп о российском корабле
«Время ставить мат»: юридический удар Киеву от РФ
Какие прически вошли в моду этой весной (фото)
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
Врачи прокомментировали слухи о болезни Юлии Самойловой
Пожилые люди оказались любителями рисковать
«Кнопка» за 20 тыс. руб. для подержанных авто: есть подробности
Самые необычные мосты в мире (видео)
Фоторепортажи
10Фестиваль весны в Индии
8Пустыня в цвету
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
10Освобожденная Пальмира
14:17 (мск), источник: РИАЦ

В Волгограде взят под стражу депутат гордумы

Сегодня, по представлению прокуратуры, областной суд поместил под стражу депутата Волгоградской гордумы Евгения Щура.

Источник: РИАЦ

Как сообщила РИАЦ пресс-секретарь облпрокуратуры Ольга Токарева, постановление Центрального суда Волгограда об отказе в продлении срока содержания под стражей Евгению Щуру отменено.

Депутат обвиняется в мошенничестве в сфере страхования, совершенном организованной группой в особо крупном размере (ч.4 ст. 159.5 УК РФ, ч. 4 ст. 159.5 УК РФ).

Как уже сообщал РИАЦ, депутаты Волгоградской гордумы Алексей Зверев и Евгений Щур, вместе с бывшими коллегами Евгением Глазковым и Федором Литвиненко, обвиняются в мошенничестве в сфере страхования, совершенном в особо крупном размере. 15 декабря прошлого года постановлением Центрального районного суда Волгограда депутаты были взяты под стражу. 7 марта нынешнего года тот же Центральный суд избрал в отношении Щура меру пресечения в виде домашнего ареста, освободив его из-под стражи в зале суда.

Прокуратура Центрального района Волгограда обжаловала это решение в апелляционном порядке. Волгоградский областной суд отменил постановление суда первой инстанции в отношении Щура, обвиняемый взят под стражу в зале суда. Депутат будет находиться под стражей до 27 апреля 2017 года.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Волгограде взят под стражу депутат гордумы
Кремль: Путин не получал письмо Януковича о вводе войск
Порошенко ввел санкции против российских банков сроком на год
Макларен признал ошибки в своих выводах о допинге в России
Королева Великобритании одобрила закон о выходе страны из ЕС
Физик из США выложил в сеть видео испытаний ядерного оружия
В штате Нью-Йорк прибывший поезд засыпал снегом людей на перроне
Экс-жена Дональда Трампа напишет мемуары о жизни с магнатом
Спорт
Барселонское чудо, сказка «Лестера» и провал Гвардьолы Подводим итоги 1/8 финала Лиги чемпионов, выделяя главные события первого раунда плей-офф
Авто
В сеть попали фотографии УАЗ «Карго» с конвейера УАЗ продолжает готовиться к серийному производству нового «конкурента Газели»
Hi-Tech
Российский сервис определит, насколько ваше фото «крутое» Everypixel использует технологии искусственного интеллекта, чтобы оценить фото. Hi-Tech Mail.Ru провел исследование и выяснил, какие снимки нравятся сервису
Кино
9-летняя дочь Абдулова посетила премьеру своего первого фильма Дочь актера пошла по стопам своего знаменитого отца и дебютировала в большом кино
Недвижимость
Застройщики Петербурга начали уменьшать скидки
Хозяев недорогих квартир планируют освободить от налога
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Дачные кооперативы в России будут упразднены
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
В Челябинской области 3-летняя девочка гуляла в сланцах и без верхней одежды Когда на маленькую Нину обратил внимание один из жителей города Копейска: ребенок шел по обочине в одних сланцах, колготках и кофточке.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь