В Самаре прокуратура выявила несколько нелегальных игровых салонов

В ходе проверки, проведённой прокуратурой города совместно с сотрудниками ОЭБ и ПК УМВД России по Самаре в Ленинском, Октябрьском, Советском и Самарском районах областного центра выявлены факты незаконной игорной деятельности с использованием игровых терминалов, сообщает надзорное ведомство.

В случае выигрыша деньги получались как непосредственно из аппарата, так и у оператора игрового помещения.

Сотрудники полиции изъяли по одному игровому терминалу по адресам: ул. Л. Толстого, д. 49, д.60; ул. Потапова д. 81б, и два игровых терминала из помещения на ул. Карбышева, д. 64а.

В настоящее время сотрудниками территориальных отделов полиции по данным фактам проводятся процессуальные проверки, ход и результаты которых взяты прокуратурой Самары на контроль.