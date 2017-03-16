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16:24 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Житель г. Семенов Нижегородской области подозревается в убийстве мужчины из ружья

Житель г. Семенов Нижегородской области подозревается в убийстве мужчины из ружья. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону 16 марта 2017 года.

Согласно информации, ночью 15 марта в комнате общежития, расположенного на ул. Курортной, 30-летний подозреваемый поссорился с 31-летним нетрезвым потерпевшим, сходил домой за ружьем и выстрелил в жертву.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Подозреваемый задержан, он дал признательные показания. Кроме того, в ходе расследования уголовного дела следователи дадут действиям подозреваемого юридическую оценку по факту незаконного хранения огнестрельного оружия. Отмечается, что ранее к уголовной ответственности он не привлекался.

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