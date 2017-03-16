В петербургском бизнес-центре нашли спрятанное оружие

Как стало известно «Фонтанке», полицейских в бизнес-центр «Максель» в доме № 3А по Заставской улице вызвали в районе 10 часов утра, чтобы проверить опасную находку. Арендатор, с декабря 2016 года сдававший офис на пятом этаже, осматривал помещение после расторжения договора с петербургской компанией. Лишнего съехавшая фирма не прихватила, однако за шкафом для бумаг нашли подпорченную коррозией гладкоствольную винтовку времен Великой Отечественной войны с нечитаемыми номерами и автомат Калашникова с запаянным стволом.

Оружие отправили на экспертизу. Проводится проверка.