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16:34 (мск), источник: Фонтанка

В петербургском бизнес-центре нашли спрятанное оружие

Компания, переезжая из офиса в бизнес-центре в Московском районе Петербурга, забыла забрать оружие. Винтовку военных времен и автомат Калашникова нашли за шкафом в среду, 15 марта.

Как стало известно «Фонтанке», полицейских в бизнес-центр «Максель» в доме № 3А по Заставской улице вызвали в районе 10 часов утра, чтобы проверить опасную находку. Арендатор, с декабря 2016 года сдававший офис на пятом этаже, осматривал помещение после расторжения договора с петербургской компанией. Лишнего съехавшая фирма не прихватила, однако за шкафом для бумаг нашли подпорченную коррозией гладкоствольную винтовку времен Великой Отечественной войны с нечитаемыми номерами и автомат Калашникова с запаянным стволом.

Оружие отправили на экспертизу. Проводится проверка.

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