Рабочий погиб при взрыве в котельной под Новосибирском
По предварительной информации, здание оказалось полностью разрушено, на месте работают спасатели и полицейские, рассказали в МВД.
По предварительной информации, здание оказалось полностью разрушено, на месте работают спасатели и полицейские, рассказали в МВД.
Рабочий погиб
По предварительной информации, взрыв произошел в поселке Красномайский днем в четверг, 16 марта. В результате происшествия погиб мужчина, 1963 года рождения. Здание было полностью разрушено.
По данным спасателей МАСС, погибший работал наладчиком оборудования.
Сейчас на месте ЧП работают спасатели и полицейские. Специалисты МАСС ведут поиск других пострадавших под завалами.
«Вести» следят за развитием событий.