Рабочий погиб при взрыве в котельной под Новосибирском

Рабочий погиб из-за взрыва в котельной под Новосибирском, об этом «Вестям» рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

По предварительной информации, взрыв произошел в поселке Красномайский днем в четверг, 16 марта. В результате происшествия погиб мужчина, 1963 года рождения. Здание было полностью разрушено.

По данным спасателей МАСС, погибший работал наладчиком оборудования.

Сейчас на месте ЧП работают спасатели и полицейские. Специалисты МАСС ведут поиск других пострадавших под завалами.

«Вести» следят за развитием событий.