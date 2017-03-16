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14:51 (мск), источник: Новости Перми

Подсудимый Чалов не признал вину в мошенничестве с кислородом на 4,6 млн рублей

Ленинский районный суд Перми 16 марта начал рассмотрение уголовного дела бывшего главного инженера Пермской краевой клинической больницы (ПККБ) Алексея Чалова. Он признал вину в мошенничестве на 4,6 млн рублей при поставках медицинского кислорода.

Гособвинитель Анастасия Вакутина зачитала вводную часть 75-страничного обвинительного заключения. По версии полиции, главный инженер государственной больницы Чалов отвечал за составление заявки и получение кислорода. Одновременно он фактически руководил частным ООО «Эпигон», которое в 2010 году выступало посредником при поставках кислорода из ОАО «Протон-ПМ» на общую сумму 10,6 млн рублей.

Как представитель заказчика по госконтракту, Чалов предъявил в бухгалтерию ПККБ подложные документы от исполнителя — ООО «Эпигон». Из 680 460 кубометров кислорода, указанных в госконтракте, следствие считает фиктивно поставленными 298 413 кубометров на сумму 4,6 млн рублей. Полученные из ПККБ деньги ООО «Эпигон» перечислило в аффилированные Чалову частные компании. Обналиченные там средства были израсходованы по собственному усмотрению главного инженера государственной клиники — установила полиция.

Отвечая на вопрос судьи Олега Порошина, представитель потерпевшей стороны Анатолий Лихачев поддержал гражданский иск, заявленный ПККБ еще 8 мая 2015 года в начале расследования.

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