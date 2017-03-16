Обвиняемые в убийстве африканца признались в других преступлениях

Как выяснили следователи, вечером 23 декабря возле одного из домов на ул. Ямашева Руслан Архипов и Роман Халилов несколько раз ударили по голове 40-летнего мужчину, уроженца Кыргызстана.

Кроме того, вечером 21 февраля на проспекте Победы злоумышленники брызнули из перцового баллончика в глаза 50-летнему мужчине, уроженцу Афганистана, а затем ударили его несколько раз металлическим предметом по голове и лицу. В результате потерпевший получил перелом носа.

Ранее по данным фактам было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

В ходе предварительного расследования установлено, что нападения Архипов и Халилов совершили спонтанно. Злоумышленники вину признали.

Напомним, молодые люди 16 февраля убили студента КФУ, гражданина Республики Чад.