Обвиняемые в убийстве африканца признались в других преступлениях
Обвиняемые признались в совершении еще двух преступлений, сообщает
Обвиняемые признались в совершении еще двух преступлений, сообщает
Как выяснили следователи, вечером 23 декабря возле одного из домов на ул. Ямашева Руслан Архипов и Роман Халилов несколько раз ударили по голове 40-летнего мужчину, уроженца Кыргызстана.
Кроме того, вечером 21 февраля на проспекте Победы злоумышленники брызнули из перцового баллончика в глаза 50-летнему мужчине, уроженцу Афганистана, а затем ударили его несколько раз металлическим предметом по голове и лицу. В результате потерпевший получил перелом носа.
Ранее по данным фактам было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.
В ходе предварительного расследования установлено, что нападения Архипов и Халилов совершили спонтанно. Злоумышленники вину признали.
Напомним, молодые люди 16 февраля убили студента КФУ, гражданина Республики Чад.