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15:24 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

В Новополоцке восстановлена подача горячего водоснабжения

В Новополоцке из-за лопнувшей трубы более трех с половиной тысяч человек на 6 часов остались без отопления и горячей воды.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Резко возросший расход воды в сетях теплоснабжения на Новополоцкой ТЭЦ заметили в четверг около часа ночи. Это, как правило, признак утечки. Место разрыва аварийно-выездная бригада тепловых сетей обнаружила в 2.30 на улице Юбилейной.

После того, как поврежденный участок в 4.30 отключили, без горячей воды и тепла остались 12 многоэтажных домов на Юбилейной, в которых проживают 3,5 тысячи человек, средняя школа № 3 и два корпуса Полоцкого госуниверситета.

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В детском саду № 10, например, похолодания в группах не заметили, но вот посуду после завтрака работникам пришлось мыть холодной водой. В бассейне Садко из-за отсутствия горячей воды в душе отменили утренние сеансы купания для владельцев абонементов.

По словам Михаила Золотухо, начальника службы эксплуатации и ремонта тепловых сетей, зданий и сооружений РУП Витебскэнерго, к месту ЧП подогнали экскаватор и автокран, вырыли котлован, огородили его, заварили поврежденную стальную трубу и уже к 10.45 теплоснабжение восстановили, подключив всех абонентов:

— Причина повреждения — наружная коррозия и старение металла. Теплотрасса, построенная в 1972-м, капитально ремонтировалась в 1988 году. 29 лет она простояла, а нормативный срок службы — 25. Затруднений при устранении повреждения мы не испытали. Сработали оперативно и аккуратно.

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