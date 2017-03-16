В Урюпинском районе горела степь

Так, в Урюпинском районе на протяжении двух дней горел большой участок степи, недалеко от трассы, ведущей в Нехаевский район. По предположительным данным, одной из причин возгорания мог послужить окурок, брошенный посетителем придорожного кафе. Благодаря оперативной работе бригады МЧС пожар удалось быстро локализовать.

Сотрудники ведомства, настоятельно просят граждан быть предельно внимательными, не оставлять мусор на обочинах, не выкидывать его из окон автомобиля и соблюдать меры пожарной безопасности.