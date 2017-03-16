Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Самойлова уверена, что достойно выступит на «Евровидении» от РФ
Семья Захарченко бежала из Москвы, бросив жилья на 500 миллионов
Самый богатый украинец лишился влияния из-за блокады Донбасса
Собчак и Виторган показали своего «пухленького» сына (видео)
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
Новые ракеты и наноспутники могут стать «нефтью будущего» В России завершены испытания прототипа двигателя для сверхлегкой ракеты
В Челябинской области 3-летняя девочка гуляла в сланцах и без верхней одежды
В Туве 4-летняя девочка прошла 8 км по тайге, чтобы позвать на помощь
Стало известно, как будут сносить столичные девятиэтажки
В Дубае напечатают на принтере первый небоскреб
«Время поставить мат»: РФ 3 года готовила Киеву юридический удар
Не технический сбой: Джигурда о выдворении из ДНР
Какие прически вошли в моду этой весной (фото)
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
В США три женщины ослепли из-за лечения стволовыми клетками
В Британии доказали, что «правило пяти секунд» для упавшей еды работает
«Кнопка» за 20 тыс. руб. для подержанных авто: есть подробности
Самые необычные мосты в мире (видео)
Фоторепортажи
8Пустыня в цвету
8Тайский День слона
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
10Освобожденная Пальмира
14:40 (мск), источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

В Урюпинском районе горела степь

Ранняя весна и ветреная погода становятся причиной возникновения степных пожаров, которые представляют большую опасность для жителей региона.

Так, в Урюпинском районе на протяжении двух дней горел большой участок степи, недалеко от трассы, ведущей в Нехаевский район. По предположительным данным, одной из причин возгорания мог послужить окурок, брошенный посетителем придорожного кафе. Благодаря оперативной работе бригады МЧС пожар удалось быстро локализовать.

Сотрудники ведомства, настоятельно просят граждан быть предельно внимательными, не оставлять мусор на обочинах, не выкидывать его из окон автомобиля и соблюдать меры пожарной безопасности.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Скончалась олимпийская чемпионка по гимнастике
Кремль: Путин не получал письмо Януковича о вводе войск
Порошенко ввел санкции против российских банков сроком на год
Макларен признал ошибки в своих выводах о допинге в России
Королева Великобритании одобрила закон о выходе страны из ЕС
Физик из США выложил в сеть видео испытаний ядерного оружия
В штате Нью-Йорк прибывший поезд засыпал снегом людей на перроне
Экс-жена Дональда Трампа напишет мемуары о жизни с магнатом
Спорт
Барселонское чудо, сказка «Лестера» и провал Гвардьолы Подводим итоги 1/8 финала Лиги чемпионов, выделяя главные события первого раунда плей-офф
Авто
В сеть попали фотографии УАЗ «Карго» с конвейера УАЗ продолжает готовиться к серийному производству нового «конкурента Газели»
Hi-Tech
Российский сервис определит, насколько ваше фото «крутое» Everypixel использует технологии искусственного интеллекта, чтобы оценить фото. Hi-Tech Mail.Ru провел исследование и выяснил, какие снимки нравятся сервису
Кино
9-летняя дочь Абдулова посетила премьеру своего первого фильма Дочь актера пошла по стопам своего знаменитого отца и дебютировала в большом кино
Недвижимость
Застройщики Петербурга начали уменьшать скидки
В Дубае напечатают на принтере первый небоскреб
В Госдуме предложили расселить все хрущевки в России
Дачные кооперативы в России будут упразднены
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
В Челябинской области 3-летняя девочка гуляла в сланцах и без верхней одежды Когда на маленькую Нину обратил внимание один из жителей города Копейска: ребенок шел по обочине в одних сланцах, колготках и кофточке.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь