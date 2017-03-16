В Волгограде преподаватель колледжа «торговал» оценками
Завершено расследование уголовного дела в отношении преподавателя одного из колледжей Волгограда.
Завершено расследование уголовного дела в отношении преподавателя одного из колледжей Волгограда.
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25 и 27 января этого года педагог получил от семи студентов в общей сложности 7,5 тысяч рублей. Передача взяток происходила под контролем оперативных сотрудников отдела экономической безопасности и противодействия коррупции районного подразделения полиции.
На стадии предварительного расследования свою вину педагог полностью признал.