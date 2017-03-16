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15:37 (мск), источник: VOLGOGRAD.RU

В Волгограде преподаватель колледжа «торговал» оценками

Завершено расследование уголовного дела в отношении преподавателя одного из колледжей Волгограда.

По информации пресс-службы регионального СУ СК РФ, 41-летний преподаватель философии одного из волгоградских коллежей предложил студентам «упрощенный» порядок сдачи зачета по его дисциплине. Цена за положительную оценку без фактической проверки уровня знания учащихся варьировалась от 1000 до 1500 тысяч рублей.

25 и 27 января этого года педагог получил от семи студентов в общей сложности 7,5 тысяч рублей. Передача взяток происходила под контролем оперативных сотрудников отдела экономической безопасности и противодействия коррупции районного подразделения полиции.

На стадии предварительного расследования свою вину педагог полностью признал.

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