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14:40 (мск), источник: "Российская газета"

В Волгограде СК выяснит обстоятельства смерти пациента в больнице

В Волгограде следователи регионального управления СК проводят проверку смерти пациента в лечебном учреждении. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону.

«Вечером 15 марта в волгоградской клинической больнице скончался 68-летний мужчина. По предварительным данным, его госпитализировали с заболеванием сердца. Находясь в приемном покое, пациент упал с передвижной каталки», — говорится в официальном сообщении СКР.

Для установления причины гибели пенсионера назначена судебно-медицинская экспертиза.

После выяснения всех обстоятельств инцидента будет принято процессуальное решение.

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