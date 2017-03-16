В Волгограде СК выяснит обстоятельства смерти пациента в больнице

«Вечером 15 марта в волгоградской клинической больнице скончался 68-летний мужчина. По предварительным данным, его госпитализировали с заболеванием сердца. Находясь в приемном покое, пациент упал с передвижной каталки», — говорится в официальном сообщении СКР.

Для установления причины гибели пенсионера назначена судебно-медицинская экспертиза.

После выяснения всех обстоятельств инцидента будет принято процессуальное решение.