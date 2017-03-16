В Волгограде СК выяснит обстоятельства смерти пациента в больнице
В Волгограде следователи регионального управления СК проводят проверку смерти пациента в лечебном учреждении. Об этом сообщает
В Волгограде следователи регионального управления СК проводят проверку смерти пациента в лечебном учреждении. Об этом сообщает
«Вечером 15 марта в волгоградской клинической больнице скончался 68-летний мужчина. По предварительным данным, его госпитализировали с заболеванием сердца. Находясь в приемном покое, пациент упал с передвижной каталки», — говорится в официальном сообщении СКР.
Для установления причины гибели пенсионера назначена
После выяснения всех обстоятельств инцидента будет принято процессуальное решение.