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17:12 (мск), источник: Kazinform

Сбежавшего из Узбекистана преступника задержали в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ — В СКО задержан 30-летний гражданин Республики Узбекистан, находящийся в розыске за совершение разбойного нападения и кражи, сообщает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДВД СКО.

Источник: Kazinform

В предпраздничные дни североказахстанские полицейские проводят рейды на территории области. Задействовано около 1 тысячи сотрудников, 160 единиц автотранспорта.

«Сотрудниками миграционной и криминальной полиции задержан 30-летний гражданин Республики Узбекистан, находящийся в розыске за совершение разбойного нападения и кражи. На основании приговора суда города Чирчика в 2009 г. он был признан виновным в совершении тяжкого преступления, и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет. В 2014 году неотбытая часть наказания ему была заменена на исправительные работы с удержанием 20% от заработной платы в доход государства. Но осужденный скрылся и выехал за пределы своей страны. Выявлен при проверке документов транзитных пассажиров, задержан и водворен в ИВС г. Петропавловска», — рассказали в пресс-службе ДВД СКО.

Сообщается, что раскрыто 7 ранее совершенных преступлений. Задержано 13 преступников, находящихся в розыске, из них 8 скрывались в течение нескольких лет. Выявлено 39 нарушителей правил пребывания в РК. Все они — граждане СНГ.

«На особом контроле места проведения культурно-массовых мероприятий, большого скопления людей. Население оказывает посильную поддержку полицейским, ежедневно около 100 добровольцев заступают на патрулирование совместно со стражами правопорядка», — рассказал начальник местной полицейской службы Канат Айтбаев.

За один день полицейскими выявлено 754 административных правонарушения. Особое внимание — соблюдению правил дорожного движения. Полицейскими установлены 56 фактов разговоров по телефону за рулем, 22 факта превышения скорости, 63 случая управления транспортом с непристегнутым ремнем безопасности, 13 человек сели за руль в нетрезвом состоянии. В трех районах области зарегистрировано 3 факта незаконного хранения огнестрельного оружия и боеприпасов.

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