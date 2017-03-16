Движение задним ходом привело к массовому ДТП

В Челябинске в четверг, 16 марта, в 12:30, произошло массовое ДТП на перекрестке Молодогвардейцев и проспекта Победы, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

На камерах видеонаблюдения заметно, как одна легковушка выезжает с парковки на проспекте Победы на проезжую часть, по которой в три ряда мчатся другие машины. Если присмотреться внимательнее, становится ясно, что машина движется задним ходом. Один за другим автомобили во втором и третьем ряду совершают столкновение с оказавшейся на пути легковушкой. Один из участников ДТП двигался на грузовой ГАЗели.