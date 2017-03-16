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17:15 (мск), источник: Новая Кубань

В Краснодарском крае обнаружили 3,3 тысячи нелегалов

Краснодар. 16 марта — Новая Кубань. В течение недели кубанские полицейские провели полторы тысячи рейдов и выявили более 3 тысяч нарушений миграционного закона.

Объектами проверок служителей закона стали жилые секторы, стройки, а также промышленные и сельскохозяйственные предприятия.

Пресс-служба Главного управления МВД России по краю заявила, что в отношении каждого нелегального мигранта составлен протокол о нарушении правил въезда в страну. За это правонарушение их ждет штраф и выдворение.

Также установлено, что в течение данных мероприятий было выдано более 400 запретов на въезд в страну.

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