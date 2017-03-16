В Краснодарском крае обнаружили 3,3 тысячи нелегалов
Краснодар. 16 марта — Новая Кубань. В течение недели кубанские полицейские провели полторы тысячи рейдов и выявили более 3 тысяч нарушений миграционного закона.
Краснодар. 16 марта — Новая Кубань. В течение недели кубанские полицейские провели полторы тысячи рейдов и выявили более 3 тысяч нарушений миграционного закона.
Объектами проверок служителей закона стали жилые секторы, стройки, а также промышленные и сельскохозяйственные предприятия.
Также установлено, что в течение данных мероприятий было выдано более 400 запретов на въезд в страну.