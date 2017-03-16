В Краснодарском крае обнаружили 3,3 тысячи нелегалов

Объектами проверок служителей закона стали жилые секторы, стройки, а также промышленные и сельскохозяйственные предприятия.

Пресс-служба Главного управления МВД России по краю заявила, что в отношении каждого нелегального мигранта составлен протокол о нарушении правил въезда в страну. За это правонарушение их ждет штраф и выдворение.



Также установлено, что в течение данных мероприятий было выдано более 400 запретов на въезд в страну.