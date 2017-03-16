Очевидцы: В Калининграде после столкновения с легковушкой «Ленд Крузер» врезался в столб
В Калининграде на улице Невского столкнулись два автомобиля. Инцидент произошёл в четверг, 16 марта. Об этом сообщают очевидцы случившегося.
В Калининграде на улице Невского столкнулись два автомобиля. Инцидент произошёл в четверг, 16 марта. Об этом сообщают очевидцы случившегося.
По словам свидетелей, столкнулись «Тойота Ленд Крузер» и «Опель». В результате аварии внедорожник вылетел с дороги и въехал в столб.
Автомобили получили значительные повреждения. Подробности происшествия выясняются.