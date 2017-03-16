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16:48 (мск), источник: Калининград.Ru

Очевидцы: В Калининграде после столкновения с легковушкой «Ленд Крузер» врезался в столб

В Калининграде на улице Невского столкнулись два автомобиля. Инцидент произошёл в четверг, 16 марта. Об этом сообщают очевидцы случившегося.

По словам свидетелей, столкнулись «Тойота Ленд Крузер» и «Опель». В результате аварии внедорожник вылетел с дороги и въехал в столб.

Автомобили получили значительные повреждения. Подробности происшествия выясняются.

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