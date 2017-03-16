УВД об убийстве палкой на Логойщине: все произошло из-за женщины
МИНСК, 16 мар — Sputnik. Убийство мужчины в одной из деревень Логойского района произошло
МИНСК, 16 мар — Sputnik. Убийство мужчины в одной из деревень Логойского района произошло
О произошедшем в деревне Задворье в четверг сообщила
«По предварительной информации, 50-летнему жителю Логойского района позвонила
В милиции также сообщили, что мужчина откликнулся на просьбу, приготовил еды и накормил пожилую женщину. Однако с братом у него диалога не получилось.
«В женщине он узнал свою бывшую подругу, с которой сожительствовал два года назад», — рассказали в управлении, уточнив, что именно в этот момент между сельчанами возникла ссора, в ходе которой гость взял деревянную палку и ударил сначала свою бывшую, а затем несколько раз брата.
Собеседники Sputnik сообщили, что после случившегося мужчина вызвал скорую помощь и попросил медиков позвонить в милицию.
Ранее в МВД проинформировали, что в настоящее время сельчанин задержан, сотрудники милиции выясняют обстоятельство произошедшего в деревне Задворье.