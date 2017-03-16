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15:10 (мск), источник: РБК

В парижском офисе МВФ произошел взрыв

В Париже в офисе МВФ произошел взрыв. В полиции предполагают, что взорвался пришедший по почте конверт. По предварительной информации, один человек пострадал.

Источник: Reuters

В офисе Международного валютного фонда (МВФ) в Париже произошел взрыв, передает BFM-TV.

По данным телеканала, взрыв произошел, когда один из сотрудников попытался вскрыть конверт, который доставила почтовая служба. На месте происшествия работает полиция.

Источник: Reuters

Как отмечает телеканал, сотрудник является помощником управляющего. Он получил ранения рук и лица.

Здание при взрыве повреждено не было, но в целях безопасности все сотрудники из офиса были эвакуированы. По информации префекта полиции Парижа, взорвавшееся устройство было самодельным.

Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард назвала произошедшее «трусливым актом насилия», передает Reuters.

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Накануне неизвестный отправил взрывоопасный пакет министру финансов Германии Вольфгангу Шойбле. Из-за угрозы взрыва сотрудники Министерства финансов были эвакуированы из здания. После исследования пакета выяснилось, что внутри него находится вещество, обычно используемое для фейерверков и других пиротехнических средств.

По данным ​издания Protothema, на посылке стоял штамп греческой почты, а отправителем был указан заместитель председателя греческой партии «Новая демократия» Адонис Георгиадис.

Как отмечают в полиции Парижа, доказательств того, что эти инциденты связаны, пока нет.

Комментарии
5
denis klimenko
Та нииии, Ща Россию обвинят)
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Супер Справедливость
У Греции есть на это причины???
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Иван Спортлото
Я вообще удивляюсь как воры из МВФ без спецназа ,танков и сапёров обходятся. Если учесть сколько людей они грабанули в мире, то им бы маленькая армия не помешала
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