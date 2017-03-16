В парижском офисе МВФ произошел взрыв
В Париже в офисе МВФ произошел взрыв. В полиции предполагают, что взорвался пришедший по почте конверт. По предварительной информации, один человек пострадал.
В Париже в офисе МВФ произошел взрыв. В полиции предполагают, что взорвался пришедший по почте конверт. По предварительной информации, один человек пострадал.
В офисе Международного валютного фонда (МВФ) в Париже произошел взрыв, передает
По данным телеканала, взрыв произошел, когда один из сотрудников попытался вскрыть конверт, который доставила почтовая служба. На месте происшествия работает полиция.
Как отмечает телеканал, сотрудник является помощником управляющего. Он получил ранения рук и лица.
Здание при взрыве повреждено не было, но в целях безопасности все сотрудники из офиса были эвакуированы. По информации префекта полиции Парижа, взорвавшееся устройство было самодельным.
Накануне неизвестный отправил взрывоопасный пакет министру финансов Германии Вольфгангу Шойбле.
По данным издания Protothema, на посылке стоял штамп греческой почты, а отправителем был указан заместитель председателя греческой партии «Новая демократия» Адонис Георгиадис.
Как отмечают в полиции Парижа, доказательств того, что эти инциденты связаны, пока нет.