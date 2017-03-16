В парижском офисе МВФ произошел взрыв

Здание при взрыве повреждено не было, но в целях безопасности все сотрудники из офиса были эвакуированы. По информации префекта полиции Парижа, взорвавшееся устройство было самодельным. Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард назвала произошедшее «трусливым актом насилия», передает Reuters.

Накануне неизвестный отправил взрывоопасный пакет министру финансов Германии Вольфгангу Шойбле. Из-за угрозы взрыва сотрудники Министерства финансов были эвакуированы из здания. После исследования пакета выяснилось, что внутри него находится вещество, обычно используемое для фейерверков и других пиротехнических средств.



По данным ​издания Protothema, на посылке стоял штамп греческой почты, а отправителем был указан заместитель председателя греческой партии «Новая демократия» Адонис Георгиадис.



Как отмечают в полиции Парижа, доказательств того, что эти инциденты связаны, пока нет.

