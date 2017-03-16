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18:39 (мск), источник: Мослента

СК возбудил уголовное дело после обрушения на ребенка детской горки в Москве

Мальчик был доставлен в больницу, сейчас его здоровью ничего не угрожает.и.

Источник: РИА "Новости"

Следственный комитет возбудил уголовное дело после обрушения на 11-летнего ребенка детской горки на северо-западе столицы. Об этом сообщается на сайте Главного следственного управления ведомства по Москве.

Когда мальчик сел на горку, она вместе с ним упала на асфальтовое покрытие. В результате падения ребенок ударился головой об лед. После чего последний был незамедлительно доставлен в больницу.
Пресс-служба а сайте Главного следственного управления ведомства по Москве

Врачи оказали школьнику необходимую помощь. Сейчас его здоровью ничего не угрожает.

По факту инцидента, произошедшего 9 марта, возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованием безопасности. По версии следствия, сотрудники ГБУ «Жилищник района Хорошево-Мневники» не предприняли мер к безопасной эксплуатации детской площадки.

В настоящее время следователи занимаются допросом свидетелей и изучением изъятой сметно-технической документации по установке детского игрового комплекса.

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