СК возбудил уголовное дело после обрушения на ребенка детской горки в Москве

Следственный комитет возбудил уголовное дело после обрушения на 11-летнего ребенка детской горки на северо-западе столицы. Об этом сообщается на сайте Главного следственного управления ведомства по Москве.

Пресс-служба а сайте Главного следственного управления ведомства по Москве

Пресс-служба а сайте Главного следственного управления ведомства по Москве

Когда мальчик сел на горку, она вместе с ним упала на асфальтовое покрытие. В результате падения ребенок ударился головой об лед. После чего последний был незамедлительно доставлен в больницу.

Врачи оказали школьнику необходимую помощь. Сейчас его здоровью ничего не угрожает.

По факту инцидента, произошедшего 9 марта, возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованием безопасности. По версии следствия, сотрудники ГБУ «Жилищник района Хорошево-Мневники» не предприняли мер к безопасной эксплуатации детской площадки.