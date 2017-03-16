СК возбудил уголовное дело после обрушения на ребенка детской горки в Москве
Мальчик был доставлен в больницу, сейчас его здоровью ничего не угрожает.и.
Мальчик был доставлен в больницу, сейчас его здоровью ничего не угрожает.и.
Следственный комитет возбудил уголовное дело после обрушения на 11-летнего ребенка детской горки на
Когда мальчик сел на горку, она вместе с ним упала на асфальтовое покрытие. В результате падения ребенок ударился головой об лед. После чего последний был незамедлительно доставлен в больницу.
Врачи оказали школьнику необходимую помощь. Сейчас его здоровью ничего не угрожает.
По факту инцидента, произошедшего 9 марта, возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованием безопасности. По версии следствия, сотрудники ГБУ «Жилищник района Хорошево-Мневники» не предприняли мер к безопасной эксплуатации детской площадки.
В настоящее время следователи занимаются допросом свидетелей и изучением изъятой