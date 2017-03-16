Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бузова, Летучая и Бородина борются за звание любимой ведущей
Как история Юлии Самойловой может навредить России
Глава МВД Украины резко отреагировал на решение Сбербанка
Не родись красивой: для кого красота стала проклятьем
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото)
Город исчезнувших вещей: найденные в Москве предметы с историей Чем пользовались люди, жившие на территории Московского края сотни и тысячи лет назад.
В Туле ученик четвертого класса держит в страхе всю школу
В Челябинской области 3-летняя девочка гуляла в сланцах и без верхней одежды
Стало известно, как будут сносить столичные девятиэтажки
В Дубае напечатают на принтере первый небоскреб
«Время поставить мат»: РФ 3 года готовила Киеву юридический удар
Не технический сбой: Джигурда о выдворении из ДНР
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото)
Валерия и Иосиф Пригожин устроили романтические каникулы в Риме
Как история Юлии Самойловой может навредить России
Ученые рассказали, как обуздать страсть к шоколаду
«Кнопка» за 20 тыс. руб. для подержанных авто: есть подробности
Самые необычные мосты в мире (видео)
Фоторепортажи
14На восток США обрушилась снежная буря
1185-летие Наины Ельциной
10Фестиваль весны в Индии
12Первая женщина в космосе
15:23 (мск), источник: Nakanune.ru

В Екатеринбурге на Объездной произошло ДТП с двумя грузовиками и «легковушкой»: иномарка с места ДТП скрылась

В Екатеринбурге на Объездной автодороге произошло ДТП с участием грузовика, муковоза и «легковушки». В результате столкновения муковоз улетел в столб, а иномарка с места аварии скрылась, передает корреспондент Накануне.RU.

О ДТП на своей странице в Facebook сообщил фотограф Андрей Копырин, который стал очевидцем аварии.

«Легковой автомобиль решил выехать с обочины, не убедившись в отсутствии помех. Водитель грузовика, избегая столкновения, резко вывернул влево. Водитель трейлера, двигающегося практически параллельно, видя приближение грузовика справа, резко затормозил, водитель муковоза тоже применил экстренное торможение и вывернул влево, но избежать столкновения все-таки не удалось», — рассказал он.

За рулем «легковушки» находилась женщина. По словам очевидца, именно она и спровоцировала ДТП.

«Сдала назад на 40−50 метров и кому-то звонила по телефону, после она просто уехала с места ДТП», — отметил Андрей Копырин.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Преподавателей УрФУ удивили заявлением о "средней зарплате" в 100 тысяч рублей
Порошенко ввел санкции против российских банков
Кремль заявил, что не получал письмо Януковича о вводе войск
Макларен признал ошибки в своих выводах о допинге в России
Минтруд определил выходные дни на 2018 год
Физик из США выложил в сеть видео испытаний ядерного оружия
Дело о передаче Исаакиевского собора прекращено
В парижском офисе МВФ произошел взрыв
Спорт
Барселонское чудо, сказка «Лестера» и провал Гвардьолы Подводим итоги 1/8 финала Лиги чемпионов, выделяя главные события первого раунда плей-офф
Авто
В российском автопарке сменился лидер среди иномарок Самой популярной иномаркой в России, по состоянию на 1 января 2017 года, стал Ford Focus. Таким образом, американское авто сместило с первого места прежнего лидера - Toyota
Hi-Tech
Российский сервис определит, насколько ваше фото «крутое» Everypixel использует технологии искусственного интеллекта, чтобы оценить фото. Hi-Tech Mail.Ru провел исследование и выяснил, какие снимки нравятся сервису
Кино
Россия ответила роликом с Петросяном на доклад НАТО про КВН Ранее Центр стратегических коммуникаций НАТО признал российскую передачу КВН инструментом политической борьбы
Недвижимость
Застройщики Петербурга начали уменьшать скидки
Хозяев недорогих квартир планируют освободить от налога
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Дачные кооперативы в России будут упразднены
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
В Туле ученик четвертого класса держит в страхе всю школу Из-за агрессивного ученика родители других детей попросили перевести их на домашнее обучение.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь