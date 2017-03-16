В Екатеринбурге на Объездной произошло ДТП с двумя грузовиками и «легковушкой»: иномарка с места ДТП скрылась

О ДТП на своей странице в Facebook сообщил фотограф Андрей Копырин, который стал очевидцем аварии.

«Легковой автомобиль решил выехать с обочины, не убедившись в отсутствии помех. Водитель грузовика, избегая столкновения, резко вывернул влево. Водитель трейлера, двигающегося практически параллельно, видя приближение грузовика справа, резко затормозил, водитель муковоза тоже применил экстренное торможение и вывернул влево, но избежать столкновения все-таки не удалось», — рассказал он.