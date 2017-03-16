В Воронежской области двое мужчин погибли при пожаре

Двое мужчин погибли при пожаре в Каширском районе. Сообщение о пожаре в селе Боево поступило в единую дежурно-диспетчерскую службу Каширского района от местной жительницы в 9:37 четверга, 16 марта, сообщила корреспонденту РИА «Воронеж» начальник ЕДДС Каширского района Татьяна Лебедева.

На место происшествия выехали два пожарных расчета из пожарно-спасательной части № 41 и пожарной части № 99. Пожар ликвидировали в 10:37.

При тушении в 10:10 обнаружили первый труп мужчины. Через 26 минут из дома извлекли второй труп. Тела погибших мужчин отправлены в морг. Личность одного из них, 50-летнего мужчины, уже установлена. Личность второго устанавливается.

В здании выгорели две комнаты без обрушения крыши. Дом площадью 60 кв. м, был признан непригодным для проживания: там не было ни света, ни газа.

Предположительной причиной пожара стала неосторожность при курении, сообщил заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактичекой работы по Новоусманскому и Каширскому районам Вячеслав Баркалов.