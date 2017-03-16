В Воронежской области двое мужчин погибли при пожаре
Установлена личность одного из погибших.
Установлена личность одного из погибших.
Двое мужчин погибли при пожаре в Каширском районе. Сообщение о пожаре в селе Боево поступило в единую
На место происшествия выехали два пожарных расчета из
При тушении в 10:10 обнаружили первый труп мужчины. Через 26 минут из дома извлекли второй труп. Тела погибших мужчин отправлены в морг. Личность одного из них, 50-летнего мужчины, уже установлена. Личность второго устанавливается.
В здании выгорели две комнаты без обрушения крыши. Дом площадью 60 кв. м, был признан непригодным для проживания: там не было ни света, ни газа.
Предположительной причиной пожара стала неосторожность при курении, сообщил заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактичекой работы по Новоусманскому и Каширскому районам Вячеслав Баркалов.