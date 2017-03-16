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15:53 (мск), источник: БЕЛТА

Брестские таможенники изъяли крупную партию незадекларированных капканов

Житель Волынской области пытался переместить без декларирования через таможенную границу Евразийского экономического союза партию товара для последующего использования в коммерческой деятельности.

Источник: БЕЛТА

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестские таможенники изъяли крупную партию незадекларированных капканов, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

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Житель Волынской области пытался переместить без декларирования через таможенную границу Евразийского экономического союза партию товара для последующего использования в коммерческой деятельности. При пересечении границы по зеленому коридору в пункте таможенного оформления «Мокраны» водитель автомобиля Audi заявил об отсутствии товаров для личного пользования, подлежащих декларированию. В результате таможенного контроля в багажном отделении транспортного средства обнаружено 167 металлических капканов различных моделей и форм для охоты. Исходя из количества и ассортимента, данная партия не может быть отнесена к товарам для личного пользования и подлежит декларированию.

Незадекларированный товар изъят до решения суда. В отношении гражданина Украины начат административный процесс в соответствии с ч. 1 ст. 14.5 КоАП Беларуси.

«Случай выявления на белорусско-украинской границе незадекларированных капканов не первый в деятельности сотрудников Брестской таможни. В 2016 году таможенники пресекли попытку перемещения с нарушением законодательства 300 капканов», — пояснили в ГТК. Постановлением суда Московского района Бреста гражданин, перевозивший данный товар, подвергнут административному взысканию в виде штрафа в размере пяти базовых величин с конфискацией капканов.

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