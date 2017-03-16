Брестские таможенники изъяли крупную партию незадекларированных капканов

Житель Волынской области пытался переместить без декларирования через таможенную границу Евразийского экономического союза партию товара для последующего использования в коммерческой деятельности. При пересечении границы по зеленому коридору в пункте таможенного оформления «Мокраны» водитель автомобиля Audi заявил об отсутствии товаров для личного пользования, подлежащих декларированию. В результате таможенного контроля в багажном отделении транспортного средства обнаружено 167 металлических капканов различных моделей и форм для охоты. Исходя из количества и ассортимента, данная партия не может быть отнесена к товарам для личного пользования и подлежит декларированию.

Незадекларированный товар изъят до решения суда. В отношении гражданина Украины начат административный процесс в соответствии с ч. 1 ст. 14.5 КоАП Беларуси.