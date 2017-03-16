Уголовное дело об убийстве директора «Кирасы» вновь направили в суд

Процесс по делу будет вести судья краевого суда Ян Заборский, первое заседание назначено на 22 марта. Как ранее сообщал «Ъ», расследование этого преступления было завершено в конце 2016 года, в декабре уголовное дело было передано в краевой суд.

В январе 2017 года дело было возвращено в прокуратуру. Основанием для этого послужил некорректный перевод обвинительного заключения на таджикский язык. Об этом заявил один из обвиняемых. После того, как недостатки были устранены, уголовное дело вновь поступило в суд.



Как сообщал «Ъ», директор фирмы «Кираса » Юрий Чубаев был убит в апреле 2015 года в собственном коттедже в поселке Троица. Причиной смерти стали многочисленные ножевые ранения. В преступлении был изобличен 28-летний гражданин Республики Таджикистан Юсуф Умаров. Он ремонтировал коттедж бизнесмена и решил расправиться с хозяином, чтобы завладеть деньгами и имуществом. В преступлении также принимали участие его брат и знакомый.