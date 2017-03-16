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15:45 (мск), источник: Коммерсантъ

Уголовное дело об убийстве директора «Кирасы» вновь направили в суд

Прокуратура вновь направила в суд уголовное дело трех жителей Таджикистана, обвиняемых в разбойном нападении и убийстве директора оборонного предприятия ЗАО «Кираса» Юрия Чубаева.

Процесс по делу будет вести судья краевого суда Ян Заборский, первое заседание назначено на 22 марта. Как ранее сообщал «Ъ», расследование этого преступления было завершено в конце 2016 года, в декабре уголовное дело было передано в краевой суд.

В январе 2017 года дело было возвращено в прокуратуру. Основанием для этого послужил некорректный перевод обвинительного заключения на таджикский язык. Об этом заявил один из обвиняемых. После того, как недостатки были устранены, уголовное дело вновь поступило в суд.

Как сообщал «Ъ», директор фирмы «Кираса » Юрий Чубаев был убит в апреле 2015 года в собственном коттедже в поселке Троица. Причиной смерти стали многочисленные ножевые ранения. В преступлении был изобличен 28-летний гражданин Республики Таджикистан Юсуф Умаров. Он ремонтировал коттедж бизнесмена и решил расправиться с хозяином, чтобы завладеть деньгами и имуществом. В преступлении также принимали участие его брат и знакомый.

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