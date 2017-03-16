Подростку прострелили ногу в центре Уфы
В Уфе предположительно из травматического оружия был ранен подросток. ЧП произошло в центре города вблизи жилых домов. Шестнадцатилетний парень был ранен в ногу, позже доставлен в больницу.
В Уфе предположительно из травматического оружия был ранен подросток. ЧП произошло в центре города вблизи жилых домов. Шестнадцатилетний парень был ранен в ногу, позже доставлен в больницу.
Инцидент произошел в ночь с воскресенья на понедельник. По одной из версий, молодой человек мог посещать кальянную, которая располагается неподалеку. Наш корреспондент попытался восстановить картину событий того вечера.
Подробности смотрите в репортаже в вечернем выпуске программы «Вести-Башкортостан» в 20 часов 45 минут.