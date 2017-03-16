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15:43 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

Подростку прострелили ногу в центре Уфы

В Уфе предположительно из травматического оружия был ранен подросток. ЧП произошло в центре города вблизи жилых домов. Шестнадцатилетний парень был ранен в ногу, позже доставлен в больницу.

Инцидент произошел в ночь с воскресенья на понедельник. По одной из версий, молодой человек мог посещать кальянную, которая располагается неподалеку. Наш корреспондент попытался восстановить картину событий того вечера.

Подробности смотрите в репортаже в вечернем выпуске программы «Вести-Башкортостан» в 20 часов 45 минут.

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