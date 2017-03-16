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15:39 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии произошла кровавая драка между двумя пациентами

Один из мужчин нанес другому ножевые ранения.

Вчера, 15 марта, в противотуберкулезном диспансере поселка Приютово Белебеевского района произошла кровавая потасовка между пациентами.

По данным следкома Башкирии 39-летний мужчина напал с ножом на 50-летнего пациента той же больницы. Между пациентами возникли неприязненные отношения и молодой человек решил разобраться с оппонентом весьма нестандартным образом.

Работники медучреждения быстро вмешались в конфликт мужчин, и трагических последствий удалось избежать. Расследование уголовного дела продолжается.

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