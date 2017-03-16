СК отказал в возбуждении дела по птичьему гриппу в Воронежском зоопарке
Специалисты не нашли нарушений в действиях сотрудников учреждения.
Специалисты не нашли нарушений в действиях сотрудников учреждения.
Следователи отказали в возбуждении дела по факту птичьего гриппа в Воронежском зоопарке, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в
Облпрокуратура и воронежское управление Следственного комитета завершили проверку и приняли решение об отказе от уголовного дела 1 марта. Поводом для проверки стала массовая гибель птиц, вызванная птичьим гриппом в Воронежском зоопарке в начале января 2017 года.
В Воронежском зоопарке имени Попова
Новые птицы, которые поселятся в зоопарке вместо погибших, будут жить в павильонах из стекла и пластика. До эпидемии птичьего гриппа в зоопарке посетителей и птиц разделяла