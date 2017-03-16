СК отказал в возбуждении дела по птичьему гриппу в Воронежском зоопарке

Следователи отказали в возбуждении дела по факту птичьего гриппа в Воронежском зоопарке, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-службе СУ СКР по региону в четверг, 16 марта. Специалисты не нашли нарушений в действиях сотрудников зоопарка.

Облпрокуратура и воронежское управление Следственного комитета завершили проверку и приняли решение об отказе от уголовного дела 1 марта. Поводом для проверки стала массовая гибель птиц, вызванная птичьим гриппом в Воронежском зоопарке в начале января 2017 года.

В Воронежском зоопарке имени Попова из-за эпидемии уничтожили 176 птиц. Среди уничтоженных птиц оказались девять краснокнижных — филин, орел-могильник, орлан-белохвост и другие. Источник вируса пока неизвестен. Передать птиц для восполнения коллекции Воронежскому зоопарку предложили Московский, Липецкий, Пензенский, Ивановский и другие зоопарки, заповедники и даже детский театр зверей «Кошка в лукошке» — представители последнего готовы подарить неясыть Чебурашку.