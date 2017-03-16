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16:19 (мск), источник: Водитель Петербурга

Пять машин разбиты на Лиговском в результате ДТП с женщинами на «близнецах»

Массовая авария произошла на пересечении Лиговского и Московского проспектов.

Массовая авария произошла на пересечении Лиговского и Московского проспектов. Судя по фотографиям, столкнулись «близнецы» — два «Ниссана Ноут».

«Пять машин разбито в результате того, что две женщины не поделили дорогу, — сообщает Татьяна в группе “ДТП и ЧП | Санкт-Петербург” “ВКонтакте”. — Одна уже пожилая дама. При пяти гаишниках столкнулись. Гаишники ржали стояли».

Голубой «Ноут» от удара пересёк широкий газон и выехал на встречную полосу, а тёмно-синий врезался в припаркованные машины.

«Тёмно-синий “енот” (виновница) выезжал от поста ГАИ, девочка перепутала педали, — пишет Иван. — Она стояла мордой на Лиговку, выезжала оттуда и, пропуская, нажала газ нечаянно. Виновница женщина не особо старая. Вторая — такая аристократичная спокойная бабуля. Я обеих видел».

Саша подтверждает версию: «Мимо проходил в это время. Женщина вроде сказала гаишнику, что перепутала педали, вместо тормоза нажала газ».

Судя по всему, обошлось без пострадавших. Обстоятельства ДТП выясняются.

Напомним, сегодня была ещё одна авария с «близнецами»: два внедорожных «Мерседеса» столкнулись на пустом перекрёстке улиц Верности и Бутлерова.

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