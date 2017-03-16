На проспекте Просвещения поймали водителя, сбившего полицейского

В среду днем наряд вневедомственной охраны задержал 40-летнего водителя «Ауди», который ранее сбил полицейского. Как рассказали в пресс-службе Росгвардии, сотрудник был при исполнении служебных обязанностей.

После наезда автомобилист скрылся.

«Сотрудники наряда вневедомственной охраны заметили разыскиваемый автомобиль возле дома 51 по проспекту Просвещения. Блокировав машину и перекрыв водителю пути отхода, сотрудники Росгвардии задержали его. Подозреваемый доставлен в 17 отдел полиции», — рассказали в ведомстве.

Сейчас по факту проводится проверка. Устанавливают все детали происшествия. На водителя собираются завести уголовное дело.