Экс-сотруднице омской Почты России за кражу 760 тысяч дали 2 года условно
В ходе следствия женщина полностью признала свою вину.
В ходе следствия женщина полностью признала свою вину.
В Омске вынесен приговор бывшей работнице почтового отделения, признанной виновной в хищении денежных средств.
Собранные следствием доказательства признаны судом достаточными для того, чтобы признать виновной
Установлено, что женщина, используя свое служебное положение, имела беспрепятственный доступ к вверенным ей ценностям и деньгам, совершила кражу на общую сумму 759,5 тысяч рублей. Преступления Чикишевой были выявлены позже, во время инвентаризации. В ходе следствия она полностью признала свою вину.
Приговором суда Чикишевой назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.