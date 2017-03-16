Экс-сотруднице омской Почты России за кражу 760 тысяч дали 2 года условно

В Омске вынесен приговор бывшей работнице почтового отделения, признанной виновной в хищении денежных средств.

Собранные следствием доказательства признаны судом достаточными для того, чтобы признать виновной экс-начальника одного из отделений почтовой связи Омского почтамта УФПС Омской области — филиала ФГУП «Почта России» Людмилу Чикишеву в присвоении чужого имущества.

Установлено, что женщина, используя свое служебное положение, имела беспрепятственный доступ к вверенным ей ценностям и деньгам, совершила кражу на общую сумму 759,5 тысяч рублей. Преступления Чикишевой были выявлены позже, во время инвентаризации. В ходе следствия она полностью признала свою вину.

Приговором суда Чикишевой назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.