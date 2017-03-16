Верховный суд не стал рассматривать жалобу Павла Ляха
Верховный суд РФ вынес определение об отказе в передаче на рассмотрение кассационной жалобы бывшего министра спорта Пермского края Павла Ляха.
Верховный суд РФ вынес определение об отказе в передаче на рассмотрение кассационной жалобы бывшего министра спорта Пермского края Павла Ляха.
Об этом сообщается на сайте суда. Господин Лях и его адвокат пытались добиться признания незаконным и необоснованным постановление Ленинского суда Перми от 6 октября 2016 года, согласно которому чиновник был отправлен под домашний арест.
Как сообщал «Ъ», Павел лях был задержан сотрудниками УФСБ в начале октября 2016 года. По версии следствия он причастен к делу о хищении 13,8 млн руб., выделенных на реконструкцию стадиона «Динамо» в Перми.
Ранее по этому же делу были задержаны