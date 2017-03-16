В Уфе пенсионерка в третий раз упала с девятого этажа и выжила

Днем 16 марта на ул. Менделеева, 203 вызвали спасателей и медиков — оказалось, с девятого этажа высотки упала 69-летняя бабушка. И выжила!

Конечно, без травм не обошлось.

— В 14.20 поступило сообщение, что из окна девятого этажа упала женщина 1948 года рождения. С многочисленными травмами она госпитализирована, — сообщили «Комсомолке» в Службе спасения-112.

Кстати, пенсионерка уже не первый раз попадает в сводки спасателей.

— Это уже третий раз, когда она, пролетев восемь этажей, приземляется на козырек магазина и — жива, — поделились в соцсети свидетели происшествия.

Видимо, фортуна улыбается бабушке, плюс ко всему — снег, скопившийся за зиму на козырьке подъезда.