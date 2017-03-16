В Сочи загорелись магазин игрушек и частный жилой дом

Краснодар. 16 марта — Новая Кубань. Инцидент произошел в районе 3 часов дня на улице Декабристов. Сначала загорелся магазин игрушек, после чего огонь распространился на пристроенный к торговой точке частный жилой дом.

В настоящее время на месте происшествия работают четыре пожарных расчета. В 15:40 огонь был локализован на площади 150 квадратных метров. По предварительным данным, есть пострадавшие, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.