При пожаре в Сочи погибли два человека, двое пострадали

Первые пожарные подразделения через 8 минут уже были на месте происшествия. Пламя перекинулось на соседние здания, его общая площадь составила примерно 230 м². В тушении участвовали 40 человек и 12 единиц техники. В 15:40 огонь был локализован, в 16:55 — ликвидирован.

В результате случившегося погибли два человека, еще двое пострадали. Предварительная версия причины возгорания — короткое замыкание электропроводки.