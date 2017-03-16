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17:04 (мск), источник: Вести Сочи

При пожаре в Сочи погибли два человека, двое пострадали

16 марта в 14:46 на пульт «01» Сочинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение, что на улице Декабристов в поселке Лоо Лазаревского района загорелось здание.

Источник: Вести Сочи

Первые пожарные подразделения через 8 минут уже были на месте происшествия. Пламя перекинулось на соседние здания, его общая площадь составила примерно 230 м². В тушении участвовали 40 человек и 12 единиц техники. В 15:40 огонь был локализован, в 16:55 — ликвидирован.

В результате случившегося погибли два человека, еще двое пострадали. Предварительная версия причины возгорания — короткое замыкание электропроводки.

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