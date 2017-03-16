В Калининграде трех лебедей сгубил птичий грипп

По результатам мониторинга за ситуацией по гриппу птиц в мире и случаями заболевания людей, вызванных вирусами гриппа животных, осуществляемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, в 2016- 2017 годах в мире отмечается ухудшение эпидемиологической ситуации по гриппу птиц.

Продолжается рост числа случаев заражения людей вирусом гриппа A (H7N9), наблюдается дальнейшее географическое распространение этого вируса, прокомментировали ИА МедиаКалибр в управлении Роспотребнадзора по Калининградской области.

Вспышки заболевания, преимущественно вызванные высокопатогенным вирусом гриппа птиц A (H5N8), встречаются как среди дикой, так и среди домашней птицы. По информации Международного эпизоотического бюро вспышки регистрировались в 48-ми странах Азии, Африки, Северной Америки и Европы. Наибольшее количество вспышек гриппа А (Н5N8) среди диких и домашних птиц зарегистрировано в Венгрии, Германии и Франции.

В Российской Федерации в ноябре 2016 — феврале 2017 отмечались факты падежа птицы, связанные с гриппом птиц, в Республиках Тыва, Татарстан, Краснодарском крае и Калининградской области (среди дикой птицы), в Республике Калмыкия, Краснодарском крае (на частных подворьях), в Воронежской области (птица в зоопарке), в Астраханской, Ростовской (на птицефабриках). Во всех случаях проведен полный комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий.

В марте текущего года зарегистрирован очаг гриппа птиц на птицефабрике в Московской области.