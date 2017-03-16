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17:23 (мск), источник: Kaliningradnews

В Калининграде трех лебедей сгубил птичий грипп

ИА МедиаКалибр. В Калининградской области в феврале из материала павших трех лебедей подтвержден грипп А (серотип Н5).

По результатам мониторинга за ситуацией по гриппу птиц в мире и случаями заболевания людей, вызванных вирусами гриппа животных, осуществляемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, в 2016- 2017 годах в мире отмечается ухудшение эпидемиологической ситуации по гриппу птиц.

Продолжается рост числа случаев заражения людей вирусом гриппа A (H7N9), наблюдается дальнейшее географическое распространение этого вируса, прокомментировали ИА МедиаКалибр в управлении Роспотребнадзора по Калининградской области.

Вспышки заболевания, преимущественно вызванные высокопатогенным вирусом гриппа птиц A (H5N8), встречаются как среди дикой, так и среди домашней птицы. По информации Международного эпизоотического бюро вспышки регистрировались в 48-ми странах Азии, Африки, Северной Америки и Европы. Наибольшее количество вспышек гриппа А (Н5N8) среди диких и домашних птиц зарегистрировано в Венгрии, Германии и Франции.

В Российской Федерации в ноябре 2016 — феврале 2017 отмечались факты падежа птицы, связанные с гриппом птиц, в Республиках Тыва, Татарстан, Краснодарском крае и Калининградской области (среди дикой птицы), в Республике Калмыкия, Краснодарском крае (на частных подворьях), в Воронежской области (птица в зоопарке), в Астраханской, Ростовской (на птицефабриках). Во всех случаях проведен полный комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий.

В марте текущего года зарегистрирован очаг гриппа птиц на птицефабрике в Московской области.

Органами и учреждениями Роспотребнадзора в очагах организованы и проводятся все необходимые профилактические и противоэпидемические мероприятия, направленные на снижение рисков инфицирования людей, в том числе: подворные обходы в ближайших к птицефабрикам населенных пунктах, ежедневное медицинское наблюдение за контактными с птицей лицами, лабораторные исследования материала от работников птицефабрик, разъяснительная работа с населением по правилам содержания домашней птицы, контроль за реализацией сельхозпродукции, за уничтожением всей павшей птицы, проведением дезинфекционных мероприятий. На базе ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора проводятся молекулярно-генетические исследования материала от павшей птицы.

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