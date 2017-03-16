Медику, который удалил пациентке гланды так, что она умерла, на два года запретили работать врачом
В Промышленном районном суде Самары вынесли приговор Александру Великанову.
В Промышленном районном суде Самары вынесли приговор Александру Великанову.
Напомним,
У него на операции умерла 28-летняя девушка. Интрига заключается в том, что мать погибшей Анны Фроловой сама работала в этой клинике. А потому дочку убедила: хватит мучиться от хронического тонзиллита, сделай операцию по удалению гланд, тем более, что и врачи тут хорошие.
В июне 2015 г. Анна пришла на первый осмотр к
Как отмечено в материалах уголовного дела, врач знал, что необходимо проведение местной анестезии. Обезболивал он лидокаином, которым, по правилам, следует пропитывать мягкие ткани, но избегать попадания в сосуды. Для этого проводят аспирационные пробы. По версии следствия, врач этого не сделал, лидокаин попал в кровь, которая разнесла его по всему организму, отчего девушка умерла.
«Вину Александр Великанов отрицал как на стадии следствия, так и в суде, — рассказали в прокуратуре Промышленного района. — Однако суд признал его виновным и приговорил к полутора годам ограничения свободы с запретом заниматься врачебной деятельностью сроком на два года. Также удовлетворены иски потерпевших на общую сумму 1 млн рублей».