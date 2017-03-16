Медику, который удалил пациентке гланды так, что она умерла, на два года запретили работать врачом

Напомним, врач-отоларинголог ООО «Поликлиника Сатура» на скамье подсудимых оказался по обвинению в причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей.

У него на операции умерла 28-летняя девушка. Интрига заключается в том, что мать погибшей Анны Фроловой сама работала в этой клинике. А потому дочку убедила: хватит мучиться от хронического тонзиллита, сделай операцию по удалению гланд, тем более, что и врачи тут хорошие.

В июне 2015 г. Анна пришла на первый осмотр к врачу-отоларингологу Александру Великанову, а 1 октября приехала к нему же на операцию.

Как отмечено в материалах уголовного дела, врач знал, что необходимо проведение местной анестезии. Обезболивал он лидокаином, которым, по правилам, следует пропитывать мягкие ткани, но избегать попадания в сосуды. Для этого проводят аспирационные пробы. По версии следствия, врач этого не сделал, лидокаин попал в кровь, которая разнесла его по всему организму, отчего девушка умерла.

«Вину Александр Великанов отрицал как на стадии следствия, так и в суде, — рассказали в прокуратуре Промышленного района. — Однако суд признал его виновным и приговорил к полутора годам ограничения свободы с запретом заниматься врачебной деятельностью сроком на два года. Также удовлетворены иски потерпевших на общую сумму 1 млн рублей».