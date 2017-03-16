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17:45 (мск), источник: Вести - Воронеж

В центре Воронежа пассажирский автобус столкнулся с иномаркой

Сегодня, 16 марта, в центре Воронежа столкнулись пассажирский автобус «ПАЗ» и легковой автомобиль «КИА».

Кадры с места ЧП очевидцы опубликовали в группе «Типичный Воронеж» в социальной сети «Вконтакте». Как сообщают в отделе пропаганды ОБДПС ГИБДД по городу, в данном ДТП никто не пострадал. На фотографиях же видно, что серьёзные механические повреждения получили обе машины. Больше всего «досталось» иномарке.

По словам одного из очевидцев, аварию спровоцировал водитель легковушки. Так ли это — станет известно позже. Пока правоохранители проводят проверку.

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