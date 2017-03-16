В центре Воронежа пассажирский автобус столкнулся с иномаркой

Кадры с места ЧП очевидцы опубликовали в группе «Типичный Воронеж» в социальной сети «Вконтакте». Как сообщают в отделе пропаганды ОБДПС ГИБДД по городу, в данном ДТП никто не пострадал. На фотографиях же видно, что серьёзные механические повреждения получили обе машины. Больше всего «досталось» иномарке.

По словам одного из очевидцев, аварию спровоцировал водитель легковушки. Так ли это — станет известно позже. Пока правоохранители проводят проверку.