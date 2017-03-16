Пограничники спасли тонувшее в Черном море судно
В Черном море потерпело крушение маломерное судно «Жемчужина».
В Черном море потерпело крушение маломерное судно «Жемчужина».
Сигнал бедствия поступил пограничникам. Силы береговой охраны были тут же направлены на спасения тонувших членов экипажа.
«Жемчужина» потеряла ход
Как выяснилось позднее, судно вышло из порта Анапы утром 15 марта. Несмотря на дождь и двухбалльный шторм, промысловики ушли за кромку территориального моря, на удаление свыше 12 морских миль. Там их и поджидало несчастье. На борту находились четыре человека, сообщили ГТРК «Кубань» в