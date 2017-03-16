Пограничники спасли тонувшее в Черном море судно

Сигнал бедствия поступил пограничникам. Силы береговой охраны были тут же направлены на спасения тонувших членов экипажа.

«Жемчужина» потеряла ход из-за поломки двигателя, находясь на удалении от российского берега свыше 16 морских миль. К счастью, отыскали судно быстро. Спустя два часа после поступления сигнала пограничный сторожевик буксировал катер в ближайший морской порт. Никто из членов экипажа не пострадал.