Полиция Самары ищет очевидцев ДТП, в котором мужчину переехали две машины
Попавший под колеса машин мужчина скончался до прибытия медиков.
Попавший под колеса машин мужчина скончался до прибытия медиков.
Полицейские просят откликнуться очевидцев ночного ДТП смертельным исходом в Красноглинском районе Самары, сообщает
В четверг, 16 марта, примерно в 01:50 в Красноглинском районе Самары, неустановленный водитель, предположительно большегруза, следовавший со стороны улицы Демократической в направлении улицы Сергея Лазо, сбил 60-летнего мужчину, находившегося на проезжей части, а затем скрылся с места ДТП, не оказав пострадавшему первую помощь. Сразу после этого сбитый мужчина попал под колеса автомобиля «Renault Logan» под управлением 30-летнего мужчины, двигавшимся в том же направлении следом.
От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия до прибытия врачей. Госавтоинспекция просит очевидцев этого ДТП или тех, кто располагает
Аналогичный случай произошел в Самаре 14 марта в 10:10. На улице Стара Загора, водитель неустановленного автомобиля, поворачивая во двор, сбил двух девушек переходивших дворовой проезд по тротуару, после чего скрылся с места ДТП, не оказав пострадавшим первую помощь. Он также разыскивается самарской полицией.