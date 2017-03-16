Полиция Самары ищет очевидцев ДТП, в котором мужчину переехали две машины

Полицейские просят откликнуться очевидцев ночного ДТП смертельным исходом в Красноглинском районе Самары, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В четверг, 16 марта, примерно в 01:50 в Красноглинском районе Самары, неустановленный водитель, предположительно большегруза, следовавший со стороны улицы Демократической в направлении улицы Сергея Лазо, сбил 60-летнего мужчину, находившегося на проезжей части, а затем скрылся с места ДТП, не оказав пострадавшему первую помощь. Сразу после этого сбитый мужчина попал под колеса автомобиля «Renault Logan» под управлением 30-летнего мужчины, двигавшимся в том же направлении следом.

От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия до прибытия врачей. Госавтоинспекция просит очевидцев этого ДТП или тех, кто располагает какой-либо достоверной информацией о скрывшемся водителе, позвонить по телефонам: (846) 228−53−49, 8−927−650−57−77 — отделение розыска; (846) 951−91−21-дежурная часть полка ДПС; или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи); либо обратиться по адресу: Самара улица Литвинова, 360. Информация поможет в расследовании произошедшего.

Аналогичный случай произошел в Самаре 14 марта в 10:10. На улице Стара Загора, водитель неустановленного автомобиля, поворачивая во двор, сбил двух девушек переходивших дворовой проезд по тротуару, после чего скрылся с места ДТП, не оказав пострадавшим первую помощь. Он также разыскивается самарской полицией.