На автодороге в Ростовской области на фермера напали четверо в медицинских масках

Так, в полицию поступило сообщение о том, что на автодороге «поселок Орловский — село Киевка — село Ремонтное» четверо неизвестных напала на владельца автомобиля Toyota Land Cruiser.

Очевидцы сообщили, что мужчины скрылись на машине без регистрационных знаков. Данные транспортного средства были разосланы патрульным экипажам ГИБДД.

«В течение 40 минут разыскиваемое транспортное средство было остановлено сотрудниками ГИБДД. Водитель и трое пассажиров иномарки задержаны полицейскими. Установлено, что четверо мужчин в медицинских масках на автодороге остановили иномарку. Угрожая предметом, схожим по конструкции с пистолетом, подозреваемые заставили владельца автомобиля выйти из салона, после чего несколько раз ударили его рукояткой по голове. Заметив проезжающую мимо машину, мужчины скрылись на автомобиле Audi. Скорую помощь пострадавшему вызвали очевидцы происшествия», — рассказали в пресс-службе.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».