В Тольятти к длительным срокам приговорена группа телефонных мошенников

Прокуратура Автозаводского района Тольятти поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении организованной преступной группы в составе четырех граждан и двух неустановленных в ходе предварительного следствия лиц, обвиняемых в совершении мошенничеств с использованием средств сотовой связи в отношении 25 потерпевших с совокупным причинённым ущербом, более 480 тысяч рублей, сообщает надзорное ведомство.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что Илья Колосюк и Максим Тарасенко совместно с неустановленным следствием лицом, отбывая наказание в местах лишения свободы, звонили жителям Тольятти и, представившись родственниками, под различными предлогами просили у них в долг деньги, обещая вернуть заём. Получив согласие, они сообщали, что деньги заберут их друзья, после чего Колосюк, Тарасенко и неустановленное следствием лицо перезванивали потерпевшим, но, уже представляясь друзьями их родственников, просили сообщить адрес, по которому необходимо забрать деньги. Затем в преступную игру вступали жители Тольятти — Захар Ермолаев, Роман Ширкунов и неустановленное следствием лицо, которые, подъезжали по указанным Колосюком и Тарасенко адресам и забирали у обманутых людей деньги, которые впоследствии переводились безналичным расчетом на счета отбывающих наказание Колосюка и Тарасенко.

Суд, признав подсудимых виновными в инкриминируемых им преступлениях, приговорил Колосюка к 10,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима, Тарасенко — к 8,6 годам колонии особого режима, Ширкунова — к четырем годам и Ермолаева — к шести годам с колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.