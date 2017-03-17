В Воронежской области столкнулись «Ока» и тягач: пострадали двое

Автомобиль «Ока» и тягач Peterbilt столкнулись на 661 км трассы М4 «Дон» в Павловском районе около 14:50 четверга, 16 марта. В аварии пострадали водитель и пассажир легкового автомобиля, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в группе пропаганды региональной ГИБДД.

По данным автоинспекторов, 48-летний водитель «Оки» двигался со стороны Москвы в сторону Ростова-на-Дону. Легковушка столкнулась с тягачом под управлением 37-летнего жителя Тульской области. В результате аварии помощь понадобилась водителю легковушки и его 36-летней пассажирке. После оказания медпомощи пострадавших отпустили домой.

Правоохранители выясняют обстоятельства ДТП.