В Воронежской области столкнулись «Ока» и тягач: пострадали двое
Авария случилась в Павловском районе.
Авария случилась в Павловском районе.
Автомобиль «Ока» и тягач Peterbilt столкнулись на 661 км трассы М4 «Дон» в Павловском районе около 14:50 четверга, 16 марта. В аварии пострадали водитель и пассажир легкового автомобиля, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в группе пропаганды региональной ГИБДД.
По данным автоинспекторов, 48-летний водитель «Оки» двигался со стороны Москвы в сторону
Правоохранители выясняют обстоятельства ДТП.