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09:55 (мск), источник: Новости Воронежа

Воронежца, бросившего за ноги на землю школьника, оштрафовали на 5 тысяч рублей

Также с него родители взыскали 20 тысяч морального ущерба.

Житель Воронежа в августе прошлого года обратился в полицию с заявлением по факту избиения его 13-летнего сына. Под подозрение попал 45-летний горожанин.

Следователи выяснили, что малолетняя дочь злоумышленника пожаловалась на то, что мальчишки её обижают. Отец от этого рассердился. Он выбежал на улицу. Схватил первого попавшегося школьника вверх за ноги, а затем бросил мальчугана на землю.

«Школьник получил телесные повреждения», — отметили в региональной прокуратуре.

В ведомстве сообщили, что полицейские мер воздействия к нарушителю принимать не спешили. В феврале 2017-го прокурор внес представления начальнику отдела полиции № 3 Воронежа об устранении нарушений. Лишь после этого против воронежца завели дело о нанесении побоев.

Левобережный райсуд оштрафовал мужчину на 5 тысяч рублей. Также в пользу ребенка взыскали компенсацию морального вреда в 20 тысяч.

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