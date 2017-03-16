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19:00 (мск), источник: РБК - Украина

На заводе в Запорожье произошел взрыв, есть жертвы

В Запорожье на заводе «Запорожкокс» 16 марта произошел взрыв. Об этом сообщает сайт 061.

«В результате взрыва погибли три человека, одного в тяжелом состоянии забрала скорая. Как нам стало известно, он умер в карете скорой помощи», — отмечают в сообщении.

В полиции сообщили, что погибшие — не работники завода, а подрядчики, которые выполняли сварочные работы. Причины взрыва пока не установлены. На месте работает полиция, прокуратура, спасатели и медики.

Напомним, на газопроводе под Краматорском произошел взрыв. Инцидент произошел из-за пожара, неизвестные подожгли сухую траву, и газовая труба в почве разорвалась.

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