На заводе в Запорожье произошел взрыв, есть жертвы
В Запорожье на заводе «Запорожкокс» 16 марта произошел взрыв. Об этом сообщает сайт 061.
В Запорожье на заводе «Запорожкокс» 16 марта произошел взрыв. Об этом сообщает сайт 061.
«В результате взрыва погибли три человека, одного в тяжелом состоянии забрала скорая. Как нам стало известно, он умер в карете скорой помощи», — отмечают в сообщении.
В полиции сообщили, что погибшие — не работники завода, а подрядчики, которые выполняли сварочные работы. Причины взрыва пока не установлены. На месте работает полиция, прокуратура, спасатели и медики.
Напомним, на газопроводе под Краматорском произошел взрыв. Инцидент произошел