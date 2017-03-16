На заводе в Запорожье произошел взрыв, есть жертвы

«В результате взрыва погибли три человека, одного в тяжелом состоянии забрала скорая. Как нам стало известно, он умер в карете скорой помощи», — отмечают в сообщении.

В полиции сообщили, что погибшие — не работники завода, а подрядчики, которые выполняли сварочные работы. Причины взрыва пока не установлены. На месте работает полиция, прокуратура, спасатели и медики.