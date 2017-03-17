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11:12 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежской области санврачи нашли бешенство у лисицы и 5 собак

С начала инфекция подтвердилась у 13 животных.

Санитарные врачи нашли бешенство у пяти собак, одной кошки и лисицы в феврале 2017 года, сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора в четверг, 16 марта. С начала инфекция подтвердилась у 13 животных в девяти районах области.

В 2017 году в больницы региона обратились с укусами, оцарапываниями, ослюнениями 950 человек, за аналогичный период 2016 года — 833. Дикие животные с начала года укусили 21 жителя региона.

Число летальных случаев при бешенстве составляет 100%, и единственная защита от болезни — вакцинация. Специалисты посоветовали ветеринарам, охотникам и лесникам сделать прививку против бешенства. Прививать также следует домашних и сельскохозяйственных животных.

Власти Воронежа анонсировали массовый отстрел бездомных животных из-за карантина по бешенству в Железнодорожном, Левобережном и Советском районах города. Животных усыпят гуманным способом — с помощью ветеринарного ружья шприцами со специальным препаратом. Случаи бешенства в Воронеже единичны, но законодательство требует уничтожения всех бездомных животных в очаге заболевания, поясняли представители мэрии.

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