В Воронежской области санврачи нашли бешенство у лисицы и 5 собак

Санитарные врачи нашли бешенство у пяти собак, одной кошки и лисицы в феврале 2017 года, сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора в четверг, 16 марта. С начала инфекция подтвердилась у 13 животных в девяти районах области.

В 2017 году в больницы региона обратились с укусами, оцарапываниями, ослюнениями 950 человек, за аналогичный период 2016 года — 833. Дикие животные с начала года укусили 21 жителя региона.

Число летальных случаев при бешенстве составляет 100%, и единственная защита от болезни — вакцинация. Специалисты посоветовали ветеринарам, охотникам и лесникам сделать прививку против бешенства. Прививать также следует домашних и сельскохозяйственных животных.