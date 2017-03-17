Появилось видео момента погрома в торговом центре «Алтын»
На записи видно, как одиннадцать парней в масках ломают мебель и технику в здании торгового центра.
На записи видно, как одиннадцать парней в масках ломают мебель и технику в здании торгового центра.
(Казань, 16 марта, «Татар-информ»). В распоряжении ИА «Татар-информ» оказалось видео самого момента погрома, устроенного сегодня неизвестными в казанском торговом центре «Алтын».
В нападении участвовали одиннадцать парней.
На первой записи видно, как скрывающие свои лица под медицинскими масками молодые люди вбегают в здание. На втором — как они пробегают по торговым залам, скидывают на
пол с прилавков товар.
По информации источника ИА «Татар-информ», нападавшие скрылись на нескольких автомобилях без номеров. В настоящее время на месте работают оперативники. Ведется розыск злоумышленников.
Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», нападение на торговый центр «Алтын» произошло около 18 часов.