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09:47 (мск), источник: ИА Татар-информ

Появилось видео момента погрома в торговом центре «Алтын»

На записи видно, как одиннадцать парней в масках ломают мебель и технику в здании торгового центра.

(Казань, 16 марта, «Татар-информ»). В распоряжении ИА «Татар-информ» оказалось видео самого момента погрома, устроенного сегодня неизвестными в казанском торговом центре «Алтын».

В нападении участвовали одиннадцать парней.

На первой записи видно, как скрывающие свои лица под медицинскими масками молодые люди вбегают в здание. На втором — как они пробегают по торговым залам, скидывают на
пол с прилавков товар.

По информации источника ИА «Татар-информ», нападавшие скрылись на нескольких автомобилях без номеров. В настоящее время на месте работают оперативники. Ведется розыск злоумышленников.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», нападение на торговый центр «Алтын» произошло около 18 часов.

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