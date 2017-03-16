Греческая полиция назвала возможных организаторов взрыва в офисе МВФ

Так, сообщается, что на пакет с самодельным взрывным устройством были наклеены греческие почтовые марки. Кроме того, по словам главы МВД Греции Никоса Тоскаса, на посылке был указан греческий адрес.

«Власти Франции сообщили нам, что посылка была отправлена из Греции», — заявил он.

Ранее в четверг в штаб-квартире МВФ один человек получил легкие ранения после того, как открыл почтовое отправление.

По данным префекта столичной полиции, в посылке находилась петарда, которая, по предположениям, предназначалась для главы европейского бюро МВФ. Однако посылку вскрыла его секретарь, которая и получила ранения рук и лица.