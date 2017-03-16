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22:35 (мск), источник: Интерфакс

Греческая полиция назвала возможных организаторов взрыва в офисе МВФ

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU — Греческие анархисты могут стоять за взрывом, происшедшим в четверг в парижском офисе Международного валютного фонда (МВФ), пишет местная пресса со ссылкой на правоохранительные органы Греции.

Источник: AP 2017

Так, сообщается, что на пакет с самодельным взрывным устройством были наклеены греческие почтовые марки. Кроме того, по словам главы МВД Греции Никоса Тоскаса, на посылке был указан греческий адрес.

«Власти Франции сообщили нам, что посылка была отправлена из Греции», — заявил он.

Ранее в четверг в штаб-квартире МВФ один человек получил легкие ранения после того, как открыл почтовое отправление.

По данным префекта столичной полиции, в посылке находилась петарда, которая, по предположениям, предназначалась для главы европейского бюро МВФ. Однако посылку вскрыла его секретарь, которая и получила ранения рук и лица.

Из соображений предосторожности часть персонала штаб-квартиры МВФ была эвакуирована.

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