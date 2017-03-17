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09:50 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Мужчина умер у дома на Алее Героев в Волгограде

Мужчина умер у дома на Алее Героев в Волгограде.

16 марта, около 20:00, у дома по адресу Аллея Героев, 2 прохожие обнаружили мертвого пожилого мужчину, об этом ВДТВ стало известно от свидетелей, поделившихся информацией в социальных сетях. Сообщают, что мужчина упал с балкона. Однако это лишь предварительная информация. Сейчас на месте работает полиция, специалисты устанавливают личность умершего. Подробности об инциденте станут известны позже.

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