Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Александр Васильев рассказал о возвращении в «Модный приговор»
В США три женщины ослепли из-за лечения стволовыми клетками
Квартиры с видом на водоем: где искать и сколько стоят
В Туве 4-летняя девочка прошла 8 км по тайге, чтобы позвать на помощь
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
Как стать космонавтом Роскосмос объявил открытый набор в космонавты для первых полетов к Луне
В Туве 4-летняя девочка прошла 8 км по тайге, чтобы позвать на помощь
Собчак и Виторган показали своего «пухленького» сына (видео)
Появился новый вид афер с квартирами-студиями
Московские пятиэтажки снесут по упрощенной схеме
«Потопить в 30 милях от берега»: Трамп о российском корабле
«Время ставить мат»: юридический удар Киеву от РФ
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото)
Валерия и Иосиф Пригожин устроили романтические каникулы в Риме
Врачи прокомментировали слухи о болезни Юлии Самойловой
Пожилые люди оказались любителями рисковать
Лучшие девушки Женевы-2017: наш фотоальбом
XV — новый кроссовер Subaru со старым именем
Фоторепортажи
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
8Пустыня в цвету
12Первая женщина в космосе
10Фестиваль весны в Индии
23:38 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

В отношении активиста ставропольского молодежного «Яблока» возбудили уголовное дело

Как сообщил адвокат активиста ставропольского молодежного «Яблока» Виталий Зубенко, в отношении его подзащитного Кирилла Бобро возбуждено уголовное дело по статье «хранение наркотиков в крупном размере» (ч.2 ст. 228 УК РФ).

«В настоящий момент решается вопрос о задержании господина Бобро на двое суток. Затем, очевидно, будут ходатайствовать о избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Кирилл сейчас дает показания в качестве подозреваемого. Естественно, он не признает себя виновным. Говорит о политической мотивированности дела, о том, как его запугивали ЦПЭ долгое время, о нарушениях при проведении обыска», — написал Виталий Зубенко на своей странице в Facebook.

Обыск в квартире, где проживает Кирилл Бобро, прошел утром в четверг. Его проводили сотрудники Центра по противодействию экстремизму, которые и обнаружили некое вещество «зеленого цвета» в кармане куртки, которая висела в прихожей, и на балконе.

Читайте также
Касьянову плеснули зеленкой в лицо на марше памяти Немцова в Москве

По словам господина Зубенко, защита не исключает, что наркотическое вещество было подброшено самими оперативниками, так как никто за всеми их действиями в квартире наблюдать просто не мог. Кроме того, сотрудники ЦПЭ пришли к Кириллу Бобро около 8:30 утра и около полутора часов он не пускал полицейских в квартиру. «Если бы даже у Кирилла были наркотики, он мог бы от них за это время избавиться», — отметил адвокат.

По информации защитника, обыск был санкционирован в ходе закрытого судебного заседания, на котором, скорее всего, была представлена некая оперативная информация о том, что у Кирилла Бобро могут находиться запрещенные предметы.

Вещество было сдано на анализ в ставропольский наркологический диспансер, его результаты станут известны в течение трех рабочих дней. Сдал анализы и господин Бобро. «Его проверяла и нарколог, которая смотрела реакции и тут же заявила, что находит у него признаки одурманивания, а на вопрос, из чего она сделала такой вывод, ответила, что как врач не обязана ничего объяснять», — рассказал «Ъ» Виталий Зубенко.

Напомним, 28 февраля Кирилла Бобро по решению Ленинского районного суда Ставрополя арестовали на трое суток за нарушение закона о митингах. Поводом для судебного решения стал одиночный пикет, который провели Кирилл Бобро и Иван Танский в защиту активистки молодежного «Яблока» Анастасии Антонец, у которой накануне акции памяти Бориса Немцова провели обыск сотрудники краевого УФСБ.

Накануне обыска активисты молодежного «Яблока» подали очередную заявку на проведение публичного мероприятия «Против коррупции».

Александра Ларинцева, Пятигорск

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Десять технологий, которые потрясут мир
Путин раскритиковал введение санкции против российских банков
СКР возбудил дело против бывшего губернатора Челябинской области
В ЦИК назвали возможную дату президентских выборов
«Краснодар» проиграл «Сельте» в ответном матче 1/8 финала ЛЕ
СМИ узнали план действий на случай смерти королевы Елизаветы II
Сбербанк планирует опознавать клиентов по мышечной активности
На Сицилии при извержении вулкана Этна пострадали десять человек
Спорт
Бились, бились, не пробились. «Краснодар» вылетел из Лиги Европы «Краснодар» уступил «Сельте» и в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы, завершив выступления в еврокубках
Авто
В российском автопарке сменился лидер среди иномарок Самой популярной иномаркой в России, по состоянию на 1 января 2017 года, стал Ford Focus. Таким образом, американское авто сместило с первого места прежнего лидера - Toyota
Hi-Tech
Российский сервис определит, насколько ваше фото «крутое» Everypixel использует технологии искусственного интеллекта, чтобы оценить фото. Hi-Tech Mail.Ru провел исследование и выяснил, какие снимки нравятся сервису
Кино
Россия ответила роликом с Петросяном на доклад НАТО про КВН Ранее Центр стратегических коммуникаций НАТО признал российскую передачу КВН инструментом политической борьбы
Недвижимость
Первый участок второго кольца метро запустят летом
Хозяев недорогих квартир планируют освободить от налога
Квартиры с видом на водоем: где искать и сколько стоят
Стало известно, как будут сносить столичные девятиэтажки
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
В Туле ученик четвертого класса держит в страхе всю школу Из-за агрессивного ученика родители других детей попросили перевести их на домашнее обучение.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь