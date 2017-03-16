В отношении активиста ставропольского молодежного «Яблока» возбудили уголовное дело

Обыск в квартире, где проживает Кирилл Бобро, прошел утром в четверг. Его проводили сотрудники Центра по противодействию экстремизму, которые и обнаружили некое вещество «зеленого цвета» в кармане куртки, которая висела в прихожей, и на балконе.

«В настоящий момент решается вопрос о задержании господина Бобро на двое суток. Затем, очевидно, будут ходатайствовать о избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Кирилл сейчас дает показания в качестве подозреваемого. Естественно, он не признает себя виновным. Говорит о политической мотивированности дела, о том, как его запугивали ЦПЭ долгое время, о нарушениях при проведении обыска», — написал Виталий Зубенко на своей странице в Facebook .

По словам господина Зубенко, защита не исключает, что наркотическое вещество было подброшено самими оперативниками, так как никто за всеми их действиями в квартире наблюдать просто не мог. Кроме того, сотрудники ЦПЭ пришли к Кириллу Бобро около 8:30 утра и около полутора часов он не пускал полицейских в квартиру. «Если бы даже у Кирилла были наркотики, он мог бы от них за это время избавиться», — отметил адвокат.

По информации защитника, обыск был санкционирован в ходе закрытого судебного заседания, на котором, скорее всего, была представлена некая оперативная информация о том, что у Кирилла Бобро могут находиться запрещенные предметы.

Вещество было сдано на анализ в ставропольский наркологический диспансер, его результаты станут известны в течение трех рабочих дней. Сдал анализы и господин Бобро. «Его проверяла и нарколог, которая смотрела реакции и тут же заявила, что находит у него признаки одурманивания, а на вопрос, из чего она сделала такой вывод, ответила, что как врач не обязана ничего объяснять», — рассказал «Ъ» Виталий Зубенко.

Напомним, 28 февраля Кирилла Бобро по решению Ленинского районного суда Ставрополя арестовали на трое суток за нарушение закона о митингах. Поводом для судебного решения стал одиночный пикет, который провели Кирилл Бобро и Иван Танский в защиту активистки молодежного «Яблока» Анастасии Антонец, у которой накануне акции памяти Бориса Немцова провели обыск сотрудники краевого УФСБ.

Накануне обыска активисты молодежного «Яблока» подали очередную заявку на проведение публичного мероприятия «Против коррупции».

Александра Ларинцева, Пятигорск